MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Кто помнит Volvo с ВЫДВИГАЮЩИМСЯ бампером взависимости от скорости... 😢Для чего на автом...
  • Евгений Сорокин
    Дебильная статейка...5 самых «пьющих» ...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии Самыми пьющими были..... ВСЕ профессии. Пьянство было массовым и было государственной политикой - бюджет т...5 самых «пьющих» ...

5 самых «пьющих» профессий в России

5 самых «пьющих» профессий в России

По словам врача, их представителям слишком часто требуется алкоголь, чтобы расслабиться Бросьте в нас камень, если ни разу в жизни после сложнейшего рабочего дня у вас даже на долю секунды не мелькала мысль: «Надо выпить».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
в совдепии Самыми пьющими были..... ВСЕ профессии. Пьянство было массовым и было государственной политикой - бюджет то надо было чем-то наполнять... а доходность водки в совдепии была 10 000%
Ответить
17 час.
Евгений Сорокин
Дебильная статейка...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх