По словам врача, их представителям слишком часто требуется алкоголь, чтобы расслабиться Бросьте в нас камень, если ни разу в жизни после сложнейшего рабочего дня у вас даже на долю секунды не мелькала мысль: «Надо выпить».
5 самых «пьющих» профессий в России
Комментарии
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Ингерман Ланская
в совдепии Самыми пьющими были..... ВСЕ профессии. Пьянство было массовым и было государственной политикой - бюджет то надо было чем-то наполнять... а доходность водки в совдепии была 10 000%
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17 час.
Евгений Сорокин
Дебильная статейка...
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16 час.
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