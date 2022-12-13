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«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака» за 7 млн евро

«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака» за 7 млн евро

Защитник Айртон станет полноценным игроком «Фламенго». До конца декабря клуб из Рио-де-Жанейро выкупит 25-летнего бразильца у «Спартака» за 7 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт.

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