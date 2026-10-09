Telegram-каналы: Totamtotut не вернул 2,1 млн рублей клиентам

Клиенты Totamtotut обвиняют компанию в невозврате средств за оформление вида на жительство в Испании.
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