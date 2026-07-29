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Daily Analysis and Reaction Locations [2026-07-29]

Daily Analysis and Reaction Locations [2026-07-29]

Daily Analysis and Reaction Locations [2026-07-29] E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! pavlusrockulus Wednesday brings the Fed Interest Rate decision, so my plan is to trade the pre-market and observe the market behavior around the event without holding any open positions.

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