Daily Analysis and Reaction Locations [2026-07-29] E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! pavlusrockulus Wednesday brings the Fed Interest Rate decision, so my plan is to trade the pre-market and observe the market behavior around the event without holding any open positions.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)