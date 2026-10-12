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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» не пропустил в меньшинстве в 13-м матче подряд, рекорд у СКА – 17 игр. Команда Андриевского нейтрализовала 43 из 44 попыток соперника

«Амур» обыграл «Ладу» (1:0) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Команда тренера Александра Андриевского не пропустила при игре в меньшинстве в 13-й игре подряд.

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