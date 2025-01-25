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Парламентская газета

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Песков заявил о недружественной позиции Японии в отношении России

Песков заявил о недружественной позиции Японии в отношении России

Политика Японии по отношению к Москве остается откровенно недружественной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ТАСС слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба о желании решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложности в двусторонних отношениях.

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