Песков заявил о недружественной позиции Японии в отношении России

Политика Японии по отношению к Москве остается откровенно недружественной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ТАСС слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба о желании решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложности в двусторонних отношениях.