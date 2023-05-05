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СМИ: экс-замминистра обороны России Мизинцев стал заместителем командира ЧВК "Вагнер"

СМИ: экс-замминистра обороны России Мизинцев стал заместителем командира ЧВК "Вагнер"

Генерал-полковник Михаил Мизинцев, который был отправлен в отставку с должности замминистра обороны РФ по вопросам тылового обеспечения войск, занял должность заместителя командира ЧВК "Вагнер", сообщает издание Readovka, ссылаясь на военкоров.

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