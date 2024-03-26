Школьники из Бескудникова побывали в крупнейшем в Европе музее техники

В рамках программы «Урок в музее» и «Дороги Победы», ученики 2-го «Э» и 3-го «Э» классов школы «Бескудников» посетили известный в столице Музей техники Вадима Задорожного! Об этом сообщили сотрудники учебного заведения.
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