Наше Бескудниково
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Школьники из Бескудникова побывали в крупнейшем в Европе музее техники

В рамках программы «Урок в музее» и «Дороги Победы», ученики 2-го «Э» и 3-го «Э» классов школы «Бескудников» посетили известный в столице Музей техники Вадима Задорожного! Об этом сообщили сотрудники учебного заведения.

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