Врач назвал неочевидные причины чувствительности зубов

Большинство людей сталкиваются с гиперчувствительностью зубов, реакцией на горячее, холодное или кислое, рассказал главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.
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