Горными дорогами Греции

Пришло время разбавить серию постов о походах постами на мотоциклетную тематику. О непреодолимом желании стать частью этого сообщества (в свои 40), выборе и покупке своей первой лошади, первых километрах и тысячах километров можно было бы написать целую серию длинных постов.
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