Горными дорогами Греции

﻿﻿Пришло время разбавить серию постов о походах постами на мотоциклетную тематику. О непреодолимом желании стать частью этого сообщества (в свои 40), выборе и покупке своей первой лошади, первых километрах и тысячах километров можно было бы написать целую серию длинных постов.