Мировые акции растут благодаря ИИ

Азиатские фондовые рынки резко выросли в среду вслед за обновлением рекордов на Уолл-стрит. Японский Nikkei прибавил 3,5%, южнокорейский Kospi — 4,3%, индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона — 2,3%, а китайские голубые фишки — 1,5%, сообщает Reuters.
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