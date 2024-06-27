В Калужской области водитель не справился с управлением и влетел в здание

26 июня около двух часов ночи в городе Жукове, на улице Рогачёва, произошло ДТП. Водитель автомобиля Kia Sorento, не справился с управлением и врезался в стену здания26 июня около двух часов ночи в городе Жукове, на улице Рогачёва, произошло ДТП.
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