Зеленский критикует ослабление санкций США и ЕС в отношении России. Глава киевского режима продолжает серию истеричных заявлений о том, что категорически не поддерживает смягчение санкционного давления.
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