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В Госдуме предложили давать бесплатное жилье одной категории россиян

В Госдуме предложили давать бесплатное жилье одной категории россиян

Депутаты ЛДПР предложили давать бесплатное жилье сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию. При этом данная категория россиян не должна ждать более трех лет своей квартиры, заявил председатель партии Леонид Слуцкий в разговоре с News.

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