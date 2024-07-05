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Царьград

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  • Людмила
    Платить за каждые сбитые самолёты противника, что бы не одна тварь не ушла от возмездия.Легионеров выбива...
  • Людмила
    Удивляюсь 🤔🤔🤔зачем они вообще туда едут, у нас что дефицит техничек или посудомоек😂😂😂😂На YouTube об это...
  • Silver Kont
    Ещё одна блядь.... Пусть уёбывает, вот только когда там начнётся заваруха, в Россию пусть не щемится....Евгений Плющенко ...

Нутрициолог Алферова рассказала, сколько допустимо есть сладкого

Нутрициолог Алферова рассказала, сколько допустимо есть сладкого

Специалист по питанию Екатерина Алфёрова дала рекомендации по потреблению сахара.Нутрициолог Екатерина Алфёрова рассказала, как правильно есть сладкое, не причиняя вреда здоровью.

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