Астероид Бенну: взятые за 3 миллиарда от Земли образцы грунта содержат «ключевые для жизни элементы»

Первые анализы с астероида Бенну впервые были обнародованы НАСА. Этот грунт был собран на расстоянии в 3 миллиарда километров от Земли: химический анализ показал наличие в астероиде не только углерода, но и воды.
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