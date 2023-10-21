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Астероид Бенну: взятые за 3 миллиарда от Земли образцы грунта содержат «ключевые для жизни элементы»

Астероид Бенну: взятые за 3 миллиарда от Земли образцы грунта содержат «ключевые для жизни элементы»

Первые анализы с астероида Бенну впервые были обнародованы НАСА. Этот грунт был собран на расстоянии в 3 миллиарда километров от Земли: химический анализ показал наличие в астероиде не только углерода, но и воды.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
А слово &quot;километров&quot; в заголовке статьи пропущено и в первоисточнике. Копируют, не читая, лишь бы белиберду опубликовать за копейки.
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11 час.

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