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Победа с привкусом лекарств: 25 лет назад Ельцина переизбрали на пост президента

25 лет назад в России прошел второй тур президентских выборов. Победу на них одержал Борис Ельцин. Правда, кампанию 1996-го до сих пор считают одной из самых неоднозначных в истории, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Надежда Сережкина.

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