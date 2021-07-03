Победа с привкусом лекарств: 25 лет назад Ельцина переизбрали на пост президента

25 лет назад в России прошел второй тур президентских выборов. Победу на них одержал Борис Ельцин. Правда, кампанию 1996-го до сих пор считают одной из самых неоднозначных в истории, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Надежда Сережкина.