"Шампуни и вешалки - нельзя". Наказание для русских обернулось немецким конфузом

Список "предметов роскоши", которые русским запрещено ввозить в ЕС, быстро растёт. Теперь же примеру эстонцев последовали и немцы, запретив нашим гражданам ввозить "роскошные" вешалки из русского дерева и шампуни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии