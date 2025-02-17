Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Вазочки и конфетницы из старых открыток...

Вазочки и конфетницы из старых открыток...

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Комментарии
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Sema
Человеческая изобретательность удивительна. Из простых открыток можно сделать такую красоту. Работа не простая и кропотливая, но результат радует. Наш творец создал нас с удивительной способностью созидать прекрасное и вложил в нас много хороших качеств. В Священном Писании записаны такие слова: «Как велика щедрость Бога! Как глубоки его мудрость и знания! Как непостижимы его решения и непознаваемы его пути!» (Римлянам 11:33).
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