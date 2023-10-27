Рогов: Царева госпитализировали в реанимацию после покушения

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, на которого было совершено покушение, госпитализирован в реанимацию, сообщил в своем Telegram-канале Глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
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