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Царьград

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"Крокусу" полгода, а вы игрища устроили!" - Власти Орска нелепо оправдались за "торжество", но слова русским так и не дали

"Крокусу" полгода, а вы игрища устроили!" - Власти Орска нелепо оправдались за "торжество", но слова русским так и не дали

Мэрия Орска объяснила празднование в городе Дня независимости Таджикистана и даже назвала спонсоров мероприятия.

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Комментарии
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Александр Т
О как!!! С такими руководителями скоро появится Нью Дюшанбе и куда то пропадёт г Орск!!! Это надо же так в наглую Родиной торговать?!?!?!
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11 час.

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