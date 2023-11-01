Медвежий угол
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Медвежий угол

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“Сами вы не местные!” Почему мигранты чувствуют себя хозяевами в нашей стране и не пора ли это прекратить?

“Сами вы не местные!” Почему мигранты чувствуют себя хозяевами в нашей стране и не пора ли это прекратить?

Законопроект, ограничивающий работу мигрантов, вызвал много шума в СМИ, бизнес-кругах и в обществе. Тем временем криминальные сводки продолжают пополняться новостями про этнические группировки, “кошмарящие” местных жителей.

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Комментарии
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Вера Голубь
Впускать только по визам на конкретные объекты. Если куда-то слиняли - обратно в кишлаки. Пусть там одеваются как хотят, шкуры на заборах обрабатывают и т.д.
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1 д.
Елена Лаптева
Разумно!
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1 д.
Лариса Шемисова
Всё дело в том, что едут не специалисты, а те которым на родине места нет, работать не научились, а гонор зашкаливает, им нужны только деньги и плевать на остальных.
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1 д.

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