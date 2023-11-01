“Сами вы не местные!” Почему мигранты чувствуют себя хозяевами в нашей стране и не пора ли это прекратить?

Законопроект, ограничивающий работу мигрантов, вызвал много шума в СМИ, бизнес-кругах и в обществе. Тем временем криминальные сводки продолжают пополняться новостями про этнические группировки, “кошмарящие” местных жителей.
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