“Сами вы не местные!” Почему мигранты чувствуют себя хозяевами в нашей стране и не пора ли это прекратить?

Впускать только по визам на конкретные объекты. Если куда-то слиняли - обратно в кишлаки. Пусть там одеваются как хотят, шкуры на заборах обрабатывают и т.д.

Лариса Шемисова

Всё дело в том, что едут не специалисты, а те которым на родине места нет, работать не научились, а гонор зашкаливает, им нужны только деньги и плевать на остальных.