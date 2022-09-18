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Нечипоренко: ЦРУ продолжит подрывную работу ради мирового доминирования Вашингтона

Нечипоренко: ЦРУ продолжит подрывную работу ради мирового доминирования Вашингтона

wikipedia.org/Carol M. Highsmith /Public Domain Центральное разведывательное управление США будет продолжать проведение подрывных акций, диверсий и террора и начнет использовать новые технологии ради сохранения мирового доминирования Вашингтона.

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