Более 2000 домашних животных можно будет увидеть на фестивале ЗООФЕСТ в первые выходные весны. Праздник для любителей братьев наших меньших с благотворительной выставкой-пристройством и познавательной программой для всей семьи состоится 1 и 2 марта.
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