RUONIA в среду на уровне 13,68%

Средняя ставка рублевых однодневных кредитов, применяемая банками при краткосрочном кредитовании друг друга, рассчитывается на основе операций топ-35 российских банков и публикуется Банком России.
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