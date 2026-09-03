Процесс монтажа огромных антидроновых конструкций на резервуарах одной из российских нефтебаз. Поможет как последний рубеж от некоторых дронов камикадзе.
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