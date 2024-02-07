Геймплей за бойца в новом трейлере Dragon's Dogma 2 Разработчик Capcom выпустил новый ...

Геймплей за бойца в новом трейлере Dragon's Dogma 2Разработчик Capcom выпустил новый геймплейный трейлер с демонстрацией возможностей боя одного из доступных классов в грядущем ролевом боевике Dragon’s Dogma 2 — Бойца (Fighter).
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