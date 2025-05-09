Путин встретил в Кремле иностранных лидеров, прибывших на парад Победы

Президент России Владимир Путин встретил в Кремле лидеров иностранных государств, которые прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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