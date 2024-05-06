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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области с начала сезона потушили два лесных пожара

В Рязанской области с начала сезона потушили два лесных пожара

По информации ведомства, наш региона замыкает ТОП-3 по лесным пожарам в ЦФО. В этом сезоне нас пока опережают Московская область, где было уже 17 природных возгораний, и Владимирская - там потушили 3 очага лесных пожаров.

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