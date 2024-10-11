Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин встретился с иностранными гостями, участвующими в Китайской международной конференции дружбы

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в Пекине встретился с иностранными гостями, которые принимают участие в Китайской международной конференции дружбы и мероприятиях в честь 70-летия со дня учреждения Китайского народного общества дружбы с заграницей /КНОДЗ/.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх