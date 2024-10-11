Си Цзиньпин встретился с иностранными гостями, участвующими в Китайской международной конференции дружбы

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в Пекине встретился с иностранными гостями, которые принимают участие в Китайской международной конференции дружбы и мероприятиях в честь 70-летия со дня учреждения Китайского народного общества дружбы с заграницей /КНОДЗ/.