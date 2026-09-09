«Галатасарай» проиграл «Спортингу» в первом туре Лиги чемпионов

«Галатасарай» с русским футболистом Алексеем Батраковым проиграл «Спортингу» 1:3 в первом туре Лиги чемпионов.
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