Профессор Ларионов: не стоит убивать кротов и змей — они важны для экосистемы

Появление на участке кротов, змей, мышей или крыс не всегда означает, что нужно сразу прибегать к радикальным методам.
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