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Журнал «Профиль»

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Лидер юнионистов Робинсон заявил, что Трамп не будет решать будущее Северной Ирландии

Конституционное будущее Северной Ирландии будет решаться ее жителями, а не комментариями в Лондоне, Дублине или Вашингтоне, заявил в субботу, 12 сентября 2026 года, лидер Демократической юнионистской партии Гэвин Робинсон.

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