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Рустам Минниханов: Завершился очередной сезон, и успехи татарстанского автоспорта радуют

Итоги авто- и мотоспортивного сезона 2024 подвели в Татарстане. В мероприятии приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент федерации автоспорта РТ Иван Егоров, члены федерации автомотоспорта РТ, спортсмены гоночной команды «КАМАЗ-мастер» и ветераны татарстанского автоспорта.

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