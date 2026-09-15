В Петербурге открыли памятник Кириллу Лаврову

15 сентября в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне состоялось открытие памятника народному артисту СССР, почётному гражданину СанктПетербурга Кириллу Юрьевичу Лаврову.
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