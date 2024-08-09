Панама предложило Мадуро коридор в случае согласия оставить власть

Готовность предоставить коридор президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «и его клану» в случае согласия оставить власть, выразил президент Панамы Хосе Рауль Мулино, признавший победителем на президентских выборах в стране оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, 9 августа в интервью CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии