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Царьград

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Sohu: Россия и Китай подложили свинью США в ООН. Заблокированы санкции против Ирана

Sohu: Россия и Китай подложили свинью США в ООН. Заблокированы санкции против Ирана

Россия и Китай заблокировали в ООН продление мандата группы экспертов по санкциям против Ирана.Россия и Китай воспользовались правом вето в ООН, не позволив США добиться продления на год мандата группы экспертов, контролирующих соблюдение санкций против Ирана.

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