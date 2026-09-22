Sohu: Россия и Китай подложили свинью США в ООН. Заблокированы санкции против Ирана

Россия и Китай заблокировали в ООН продление мандата группы экспертов по санкциям против Ирана.Россия и Китай воспользовались правом вето в ООН, не позволив США добиться продления на год мандата группы экспертов, контролирующих соблюдение санкций против Ирана.