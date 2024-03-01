Страна и люди
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Страна и люди

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Доктор Скорпилева рассказала об опасной инфекции, которая быстро распространяется в РФ

Доктор Скорпилева рассказала об опасной инфекции, которая быстро распространяется в РФ

Врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в разговоре со «Звездой» рассказала, какие управляемые инфекции сейчас наиболее опасны в России и мире, откуда они возникают в стране и с каким трудностями сталкиваются врачи при борьбе с опасными инфекциями.

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