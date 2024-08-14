Экономист рассказал почему россияне могут лишиться всех своих накоплений

Фото: u-f.ru Авторитетный экономист Михаил Хазин предупреждает, что действия представителей финансовой элиты могут в ближайшее время привести к серьезным проблемам для российских граждан, в том числе к полной потере их сбережений.
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