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В Евросоюзе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

В Евросоюзе не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Евросоюз вновь продемонстрировал свою неспособность принять единое решение в отношении России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас вынуждена была признать, что послы стран-членов не смогли согласовать 21-й пакет ограничительных мер к встрече глав МИД:Ост.

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