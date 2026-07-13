Евросоюз вновь продемонстрировал свою неспособность принять единое решение в отношении России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас вынуждена была признать, что послы стран-членов не смогли согласовать 21-й пакет ограничительных мер к встрече глав МИД:Ост.
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