Евросоюз вновь продемонстрировал свою неспособность принять единое решение в отношении России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас вынуждена была признать, что послы стран-членов не смогли согласовать 21-й пакет ограничительных мер к встрече глав МИД:Ост.