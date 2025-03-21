Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

После доклада командира дозора, расчёт выехал на огневую позицию, выполнил наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем произвел залп снарядами по позициям ВСУ на дистанцию около 12 км.
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