«Лада» подписала просмотровые контракты с Ермаковым, Анопом, Савчиком и Канарским

« Лада » заключила просмотровые контракты с четырьмя игроками. На период предсезонной подготовки состав клуба пополнят нападающие Яромир Ермаков и Даниил Аноп, защитник Константин Савчик и вратарь Илья Канарский.
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