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Спрос на страховки среди российских туристов вырос в два раза

Спрос на страховки среди российских туристов вырос в два раза

Российские туристы стали в два раза чаще оформлять страховки, необходимые для зарубежных поездок. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками сервисов «Сравни» и «Туту».

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