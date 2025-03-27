Авиация США нанесла 15 ударов по столице Йемена

Американская авиация нанесла по меньшей мере 15 ударов по югу и северу столицы Йемена Саны, которую контролируют представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар-Алла" (хуситы), передает Al Masirah.
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