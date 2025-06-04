Политика как он...
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Политика как она есть

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Джаред Лето искупался в ледяной воде на фоне заснеженных гор

Джаред Лето искупался в ледяной воде на фоне заснеженных гор

52-летний Джаред Лето в очередной раз доказал, что он в отличной форме. Поклонники ахнули, увидев, на какой экстрим решился музыкант.

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