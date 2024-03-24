Список льготников пополнился хроническими сердечниками

Расширился список сердечно-сосудистых больных, которые могут получать бесплатные лекарства. Теперь это не только перенесшие инфаркты, инсульты и хирургические вмешательства, но и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями из группы риска.
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