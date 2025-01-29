Почти 4 сотни заключенных на Ямале, отбывая срок, успели получить и среднее специальное образование

На Ямале 385 осужденных получили свидетельства о профессиональном образовании. Такие данные были озвучены на заседании коллегии по подведению итогов работы учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) округа за 2024 год, сообщают «Вести-Ямал».