Почти 4 сотни заключенных на Ямале, отбывая срок, успели получить и среднее специальное образование

На Ямале 385 осужденных получили свидетельства о профессиональном образовании. Такие данные были озвучены на заседании коллегии по подведению итогов работы учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) округа за 2024 год, сообщают «Вести-Ямал».
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