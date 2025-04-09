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В центре Екатеринбурга на глазах у прохожих спецназ задержал бизнесмена на розовом BMW: причина

В центре Екатеринбурга на глазах у прохожих спецназ задержал бизнесмена на розовом BMW: причина

В автомобиле находились его друзья.В центре Екатеринбурга задержал предпринимателя на розовом BMW. Как пишет URA.

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