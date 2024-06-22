"РОССИЯ СТАЛА ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ ДЛЯ ТАДЖИКОВ": ДЕПОРТАЦИЯ СТАЛА ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ. НО ОСТАНОВИТЬ ИХ НЕ МОГУТ ДАЖЕ СВОИ

Алексей Сафронов Остаётся только пожалеть, что азеры не прорвались на территорию кремля и не постреляли по купалам его соборов. Надеюсь тогда-то наш президент проснулся от литургического сна и вместо позорного разглагольствования об "братских" отношениях с чурбанами занялся наиважнейшей проблемой миграции в России.

Алексей Сафронов ...те, кто в полном дерьм, на этот "плевок" даже не обратят внимание.