Депортация десятков мигрантов из Внуково не остановила таджиков. Они признают, что да - "Россия стала головной болью для таджиков".
"РОССИЯ СТАЛА ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ ДЛЯ ТАДЖИКОВ": ДЕПОРТАЦИЯ СТАЛА ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ МИГРАНТОВ. НО ОСТАНОВИТЬ ИХ НЕ МОГУТ ДАЖЕ СВОИ
Комментарии
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Алексей Сафронов
Остаётся только пожалеть, что азеры не прорвались на территорию кремля и не постреляли по купалам его соборов. Надеюсь тогда-то наш президент проснулся от литургического сна и вместо позорного разглагольствования об "братских" отношениях с чурбанами занялся наиважнейшей проблемой миграции в России.
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14 мин.
Алексей Сафронов
...те, кто в полном дерьм, на этот "плевок" даже не обратят внимание.
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10 мин.
Алексей Сафронов
...увы, до тех пор, пока для президенту "специалисты" дороже жителей России, "бардак" будет только улучшаться. Хоро хоть подобное скотство произошло в Москве. Может наконец-то примут меры?!
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5 мин.
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