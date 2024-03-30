Казахстанцы задолжали по алиментам 20 миллиардов тенге

Казахстанцы задолжали своим детям алиментов на 20 миллиардов тенге, передаёт корреспондент «24KZ». От выплат уклоняются почти 9 тысяч человек, большинство их них проживают в Алматинской и Туркестанской областях, Алматы, Астане и Шымкенте.